Journalistes brutalisés lors du sit-in de Nio Lank : le Synpics saisit le ministre de l’Intérieur Le syndicat des professionnels de l’information et de la communication (Synpics), a saisi le ministère de l’Intérieur pour dénoncer le traitement des journalistes, hier, lors du sit-in du collectif Nio Lank après les arrestations de plusieurs journalistes et d’autres brutalisés par les forces de l’ordre. Le Synpics pointe un doigt accusateur sur le commandant de la police qui a ordonné de tirer sur les journalistes, dénonce-t-il.

