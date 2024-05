Journée Annuelle d'Exposition : Avec DAUST, un atout majeur pour le Sénégal face au défi de la technologie. Le Sénégal peut compter sur "Dakar American University of Sciences & Technology (DAUST)" pour relever le défi de la technologie. En effet, DAUST a tenu ce samedi 18 mai sa Journée Annuelle d'Exposition. Cette 3ème édition a permis aux étudiants ingénieurs de différents niveaux de présenter près de 50 solutions innovantes dans les domaines de la science et de la technologie.

L'initiative DAUST-IMPACT vise à encourager les futurs leaders à explorer les métiers des sciences et de la technologie, et permettre aux industriels et à la communauté une plateforme pour découvrir le savoir-faire des étudiants. Ce rendez-vous comme à l'accoutumée, favorise la perpétuation de partenariats existants et l'établissement de nouvelles collaborations.



La journée a été marquée par des conférences inspirantes où des experts de renom ont partagé leurs perspectives sur les défis et opportunités façonnant diverses industries. Les thèmes abordés ont couvert un large éventail de secteurs, incluant l’agriculture, l’hydraulique, les énergies, l'exploration maritime, les transports, la santé, la robotique, le biomimétisme, et l’aérospatial.



L'exposition interactive a mis en lumière les produits et services les plus innovants de l'année, permettant aux participants de découvrir les dernières technologies révolutionnaires. Cette vitrine d'innovation a non seulement montré les compétences techniques des étudiants de DAUST, mais a également servi de tremplin pour de futures innovations.



L'événement a également offert de nombreuses opportunités de réseautage, créant un environnement propice aux échanges professionnels. Les participants ont pu rencontrer leurs pairs, établir des partenariats stratégiques, et explorer de nouvelles opportunités commerciales.



Dr Sidy NDAO, Président-Fondateur de DAUST, a exprimé sa satisfaction en déclarant : "La Journée Annuelle d'Exposition est l'événement incontournable de l'année pour tous les professionnels et toute la communauté académique. Nous sommes ravis d'offrir une plateforme unique où les leaders du secteur peuvent se réunir, partager des idées et catalyser l'innovation."



