Journée Mondiale de Lutte contre le Paludisme – Déclaration de Mark Green, administrateur de l’USAID

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mai 2019 à 15:11 | | 0 commentaire(s)|

Déclaration de Mark Green, administrateur de l’USAID, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme



USAID, Agence des États-Unis pour le développement international

Bureau des relations avec la presse

Le 25 avril 2019



En cette Journée mondiale de lutte contre le paludisme, je repense à l’époque où j’étais enseignant en Afrique, il y a 30 ans, quand mes élèves tombaient régulièrement malades, atteints du paludisme, et mouraient. J’ai perdu des élèves, des parents ont perdu leurs enfants et les villages ont perdu des générations entières face à cette maladie mortelle.



C’est la raison pour laquelle je suis si fier du travail transformateur réalisé chaque jour par l’Initiative présidentielle de lutte contre le paludisme (PMI), pour fournir aux gens des outils économiques et vitaux comme des moustiquaires, des insecticides, des médicaments, à l’endroit où ils vivent. Je suis fier de signaler qu’au cours de l’année dernière, la PMI a mené à bien l’expansion de son programme au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Niger et en Sierra Leone, et désormais bénéficie à plus de 570 millions de personnes.



À titre d’initiative à l’échelle du gouvernement sous la direction de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et mise en œuvre conjointement avec les Centres de contrôle et de prévention des maladies des Etats-Unis (CDC) au sein du département de la Santé et des Affaires sociales, accompagnée du soutien de nombreux autres départements et agences fédérales, la PMI illustre le pouvoir des personnes lorsqu’elles travaillent de concert à un objectif commun : sauver des vies.



Le directeur du CDC, Robert Redfield, et moi-même reconnaissons que la PMI est un excellent exemple de la façon dont la coordination et la programmation entre agences peut et doit fonctionner. Nous cherchons à étendre cette collaboration à tous nos objectifs communs en matière de santé mondiale.



En tant que communauté mondiale, nous avons connu un succès remarquable dans notre lutte contre le paludisme. Ensemble, nous avons réduit de moitié la mortalité due au paludisme en Afrique subsaharienne et sauvé la vie de 7 millions de personnes à travers le monde. Le partenariat synergique de la PMI avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est également indispensable à notre réussite collective.



Le gouvernement des États-Unis est un partenaire indéfectible des gouvernements nationaux, des autres donateurs, des organisations multilatérales, du secteur privé, des communautés confessionnelles, des institutions universitaires et de tant d’autres dans cette initiative pour mettre fin au paludisme (zéro paludisme). Cette année, le thème de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, « zéro paludisme, ça commence par moi », reconnaît le rôle important que nous jouons tous pour mettre fin au paludisme. Je réaffirme aujourd’hui le soutien inébranlable des États-Unis à l’appui de cet objectif.



###



Nous vous proposons cette traduction à titre gracieux. Seul le texte original en anglais fait foi.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos