Journée Nationale des Forces Armées célébrée ce mardi : les images de la cérémonie présidée par le chef de l’Etat, Macky Sall Placée sous le thème « Forces armées et protection des frontières », la journée nationale des forces armées a été célébrée ce mardi 10 Novembre 2020 au Sénégal. Présidée à Dakar par le Chef de l'État, Macky Sall, elle a été marquée par une prise d'armes au quartier Dial Diop. La cérémonie s’est tenue en présence d’autres hautes autorités du pays comme Moustapha Niasse, Aminata Mbengue Ndiaye et Idrissa Seck.

Dans sa déclaration, le président Macky Sall s’est félicité du déploiement des nouvelles unités terrestres dans le cadre du tableau des effectifs et de dotations-horizon 2025’, avec la mise sur pied des 32e et 34e Bataillons d’infanterie.



« Tous ces efforts de maillage du territoire national s’inscrivent dans une stratégie cohérente d’une meilleure prise en compte des menaces émergentes. Les mêmes efforts se poursuivent avec la Marine nationale, dotée de nouveaux équipements de contrôle des côtes et du trafic maritime transitant dans les eaux sous juridiction nationale », a-t-il déclaré.

Voici les images de cette cérémonie présidée par le chef de l'Etat, Macky Sall.























