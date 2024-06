Journée « Setal Sunu Réew »: Demba Bâ, maire de Madina Ndiathbé, en 1ère ligne En écho aux appels du président de la République Bassirou Diomaye FAYE et de son gouvernement à un investissement humain collectif pour améliorer le cadre de vie communautaire, la commune de Madina Ndiathbé (Département de Podor) a marqué de fort belle manière, la Journée «Setal Sunu Réew».

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juin 2024 à 21:49 | | 0 commentaire(s)|

Dès les premières heures de la matinée, le Maire Demba BA, accompagné des autorités administratives au premier rang le sous-préfet de l’arrondissement de Cascas, des services techniques, des forces de sécurité et de ses proches collaborateurs, a lancé les opérations de nettoyage dans la dite collectivité territoriale.



Dans un bel élan solidaire, des agents du FERA (fonds d’entretien routier autonome), des volontaires du service civique national, des représentants d’associations de développement (groupements de femmes et de jeunes) et d’autres bonnes volontés, ont œuvré ensemble pour nettoyer les rues et d’autres lieux tels que les cimetières de Gollérénabé et de Thiambé ,ainsi que les marchés. Du beau monde était sur place pour donner corps au vœu du chef de l’Etat, celui d’assainir le cadre de vie communautaire, surtout en cette veille d’hivernage.



Ă cette occasion, l’édile de la commune de Madina Ndiathbé a souligné l’importance de cette initiative gouvernementale visant à combattre l’insalubrité et à prévenir les risques d’inondations et de maladies durant l’hivernage.



Selon Demba Ba, au-delà des aspects de prévention contre les désagréments qui accompagnent très souvent la période pluvieuse, cette mobilisation citoyenne à laquelle a appelé le nouveau pouvoir, est moment de forte communion populaire en faveur de l’amélioration du cadre de vie et du développement durable.



« Je félicite le Président Bassirou D.Faye pour cette initiative à laquelle nous adhérons entièrement », a t-il ajouté avant de promettre que ces actions de nettoiement seront pérennisées à l’échelle communale, c’est-à-dire dans les localités de Madina, Golléré, Dounguel, Aram, Siwré et de Olol.



Sur la même lancée, il a annoncé qu’un calendrier a été établi à cet effet. « Nous allons investir d’autres localités de la commune et poursuivre la sensibilisation à la base afin que les réflexes d’auto salubrité soient bien endogéneisés et que les populations s’en approprient définitivement », a poursuivi M. BA qui s’est réjoui de la forte mobilisation des forces vives du terroir durant cette Journée « Setal Sunu Réew ».



Une journée citoyenne qui s’est d’ailleurs terminée par des discours encourageants, appelant à poursuivre les efforts pour un cadre de vie plus propre et plus sain. Les populations locales se sont engagées à perpétuer cet esprit de solidarité et de propreté, au-delà de cette journée de lancement des opérations de nettoiement.



Abou KANE



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook