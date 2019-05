Journée de l’Afrique : Macky Sall appelle à parachever le processus d’intégration africaine Le président de la République, Macky Sall, a rendu samedi, un hommage aux pionniers du panafricanisme, appelant à parachever le processus d’intégration africaine.

"Ensemble, continuons notre marche résolue vers le parachèvement du processus d’intégration africaine !", écrit le chef de l’Etat dans son message à l’occasion de la célébration de la Journée de l’Afrique.

Cette journée commémore la création le 25 mai 1963, à Addis-Abeba, en Ethiopie, de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), à laquelle a succédé l’Union africaine (UA), en 2002.

Le président sénégalais a rendu à cette occasion un "hommage aux pionniers du panafricanisme et aux pères fondateurs de l’Organisation continentale".

De même, Macky Sall a adressé ses "chaleureuses félicitations à tous les peuples africains".

De nombreuses activités et cérémonies sont organisées à travers le continent pour célébrer la Journée de l’Afrique qui vise à "rapprocher les peuples africains, raffermir leur foi en l’intégration et populariser l’idéal d’union du continent".

A Dakar, la Journée de l’Afrique est célébrée à travers un panel sur le thème "La charte du Mandé : origine, évolution et actualité", en présence des universitaires, des chercheurs, des historiens et des leaders communautaires.

Cette rencontre organisée par Werekaan Institute, en collaboration avec le club mutation Afrique, vise à revisiter ce texte considéré comme "la première et la plus ancienne Déclaration universelle des droits de l’homme".



APS



