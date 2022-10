Journée de l'entrepreneuriat en Belgique : Vers la mise en place d'un réseau des entrepreneurs sénégalais du Benelux La journée dédiée à l’entrepreneuriat des Sénégalais du Benelux organisée par l'Observatoire des Sénégalais de la Diaspora (OSD), samedi 15 octobre 2022, à Bruxelles, a tenu toutes ses promesses, marquée par la présence de l'essentiel des entrepreneurs réputés de la Belgique, des Pays Bas et du Luxembourg. Des organismes partenaires, tels que la Coopération technique belge (ENABEL), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Ong Entrepreneurs pour Entrepreneurs (OVO) et tant d’autres acteurs engagés, ont participé aux travaux. Amina Guèye, journaliste, modératrice du jour, a brillamment assuré.

M. Michel Naets, Consul Honoraire du Sénégal et Imam Mouhameth Galaye Ndiaye, Directeur de l'institut Al-Mihrab à Bruxelles, ont présidé l’ouverture des travaux de la journée, constructive et pleine de perspectives pour les entrepreneurs sénégalais du Benelux, qui ont exprimé, dans leurs conclusions, une volonté unanime de continuer les échanges par la mise en place d’un réseau dynamique regroupant les entrepreneurs actifs, issus de différents secteurs d’activités.



Placée sous le sceau de la promotion de l’expertise entrepreneuriale portée par les entrepreneurs sénégalais du Benelux, la journée organisée par l'Observatoire des Sénégalais de la Diaspora (OSD), a été concluante, autant par la participation que par la qualité des débats entre acteurs.



Avec pour thème : « Pour une meilleure participation des entrepreneurs de la diaspora sénégalaise du Benelux au développement du pays », les entrepreneurs ont affiché un grand intérêt à la thématique. A travers différents Be to Be et panels, ils ont, à tour de rôle, rivalisé de pertinence dans la présentation de leurs activités et, plus généralement, du secteur dans lequel ils évoluent. Et ceci, suite au Chargé des programmes, Sidy Djileh Sambou, qui a présenté les acquis et projets de l’OSD depuis 2013.



Les entrepreneurs…



Parmi les entrepreneurs présents, figurent le doyen Moustapha Cissé, patron du Restaurant Kanoudou depuis deux décennies, Momar Dieng Diallo, Cauris d’Or de la Diaspora 2010 et 2016, par ailleurs patron de Dakar Company et du Centre d’affaires dénommé Tropical Express à Liège, la cheffe d'entreprise réputée en Belgique et en Afrique (pour ses œuvres sociales), Nancy Mbaye, patronne du Restaurant La Signare, le self made man Demba Mbengue, boss du Supermarché Sunu Market à Anvers, la coiffeuse Ndella Thiam, Directrice de Global Hair (salon dans le chic quartier européen à Bruxelles), la talentueuse Diourbeloise Awa Seck, créatrice de Les Moussors de Awa « foulards de tête », l’opératrice économique Aida Sarr qui excelle dans l’immobilier et l’agriculture, sans oublier l’innovant Moussa Faye, qui avec sa société Moussa's Bissap The Original, s’est ouvert à un large public grâce à sa production de bissap.



A cette liste, s’ajoutent l’ entrepreneur namurois Amadou Kandé, spécialiste en Ecobioconstruction, propriétaire de l’hôtel Douki Hary à Kolda, l’entrepreneur Aliou Bâ Torodo, spécialiste de GP, envoi et réception de colis qui cristallise une expérience probante, Anna Malick Mbengue, promotrice de la Ferme pastorale Bergerie Adja Mounass à Diass et Gnilane Samb, gérante de Sunu Restaurant à Anvers.



Dans la même veine, Amina Diaw, Directrice de Ker Tolé qui promeut les produits alimentaires du Waalo à Dagana, Ndéye Nogaye Thiam de la société Nesnesi avec ses produits de soin du corps, Néné Faye, patronne de l’Institut de beauté Nefaline à Ixelles, la doyenne Adji Niang, spécialisée dans l’envoi de conteneurs à destination du Sénégal ou encore Boulo Niang, Directeur d’AVL Express, société spécialisée dans le transport express, national ou international, ont présenté leurs activités.



Quant à la délégation venant des Pays Bas, elle était bien représentée par la restauratrice Bana Diop, patronne d’African Appétit Restaurant à Rotterdam, accompagnée des leaders d’opinion de la communauté, en l’occurrence Laye Ndoye et Ady Diop d'Amsterdam.



Les entrepreneurs spécialisés en communication et culture ont également participé à cette journée marquante. En sus de l’emblématique promoteur culturel Thierno Niang, la journaliste Amina Guéye, ex-présentatrice vedette de SenTv et Directrice de publication de Wema Info ainsi que le journaliste Jamil Thiam, Directeur de publication de Bitimrew Press Group, ont apporté un cachet particulier à la journée.



Interrogées, Mme Absa Guissé, présidente de la coopérative d’habitat des Sénégalais du Benelux tout comme Diaga Bâ, ont dit toute leur satisfaction par rapport à cette journée porteuse d’espoir.



Prenant la parole, Alioune Diop, ancien Consul Général du Sénégal à Lyon, a révélé toute l’importance de l’entrepreneuriat des Sénégalais de l’extérieur. Selon lui, l’entrepreneuriat dans le Benelux a beaucoup évolué ces dernières années et la communauté reste plus que jamais, une référence au niveau africain.



A souligner les contributions substantielles du CEO d’Africa Paid, Apha Diallo, de Pathé Sow, de Mbacké Ndiaye, d'Orphée Kinss ou encore de Mouhamed Sambou et d’autres acteurs sensibles à la cause.



Par ailleurs, l’Ong panafricaine basée en Angleterre, African Foundation for Development (AFFORD), était représentée par Bora Kamwanya, qui est revenu sur le projet de mobilité entrepreneuriale (PEM) Wecco aux côtés d'Enabel, avec pour objectif de faciliter l'engagement et les partenariats entre les entreprises de la diaspora basées en Belgique et les entrepreneurs sénégalais.



Au terme de cette journée, qui a aussi vu la participation des diasporas, burundaise, guinéenne et congolaise, une plateforme whatsapp a été créée, avec la perspective de mettre en place un réseau regroupant les entrepreneurs sénégalais de la Belgique, des Pays Bas et du Luxembourg.







































