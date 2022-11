Journée de sensibilisation : L’ARTP tient jeudi une rencontre sur la problématique des vols de câbles L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, tient une journée de sensibilisation sur « les problématiques de vol de câbles dans les infrastructures de télécommunications, de coupures des liens de transmission en fibre optique et d’effets de masque des antennes réseaux des opérateurs ».

Présidée par le Directeur général de l’ARTP, Monsieur Abdoul Ly, la rencontre aura lieu le jeudi 24 novembre 2022, à partir de 9 heures précises à Dakar, plus précisément à l’hôtel Terrou-Bi.



Selon la note d’information reçue, il sera question d’échanger avec l’ensemble des parties prenantes, sur des pistes et solutions pour endiguer ces phénomènes nuisibles au bon fonctionnement des réseaux de télécommunications.



Cet événement organisé par la Direction des Réseaux et Services (DRS), entre dans le cadre de la stratégie d’amélioration continue de la couverture et de la qualité des réseaux de communications électroniques, sur toute l’étendue du territoire nationale.



