Journée de solidarité municipale : «L’UCAD a bloqué l’aide aux étudiants pour des raisons politiciennes», charge Barth' Dias

« C’est avec un immense regret et une peine incommensurable que je constate des comportements aux antipodes d’une République qui se respecte. Lors de cette journée, on avait souhaité distribuer un milliard et dans ce milliard, il y avait des tickets de restaurant pour les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop. »



« On devait cibler 10.000 étudiants pour leur donner des tickets de restaurant pour un mois, pour un montant de 75 millions FCfa. Je suis au regret de dire que les responsables de l’Université Cheikh Anta Diop, par le biais de Monsieur Bocar Samb (régisseur des recettes, Ndlr), qui a eu à faire cette décharge, après nous avoir vendu les tickets de restaurant à la mairie de Dakar, pour un montant de 2 millions 500 mille FCfa, il restait 72,5 millions FCfa et les responsables de l’Université Cheikh Anta Diop, pour des raisons politiciennes, ont refusé de vendre des tickets à la ville de Dakar », dénonce Barthélémy Dias.



Une occasion pour lui de tendre la main à l’État central, en l’invitant à faire preuve de tenue, de retenue et responsabilité parce qu’il y a va de l’avenir du Sénégal.















Tribune