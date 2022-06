Journée des Océans : Les pêcheurs s’attaquent aux entreprises de farine de poisson

La journée mondiale des océans est célébrée ce jeudi 9 juin 2022. L’occasion a été saisie par les pêcheurs pour protester contre l’industrie de la farine et de l’huile de poisson. Une fois de plus, les acteurs demandent à l’État d’agir contre ces industries.



Des banderoles fabriquées à partir de filets de pêche et portant les messages “Global Ocean Treaty now!” (« Traité mondial sur les océans, maintenant ! ») et « Ana Sama jën » (« Où est mon poisson ? ») ont été jetées en pleine mer.

leSoleil.sn