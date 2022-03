Journée internationale de la Francophonie : L’impact positif des diasporas sur nos villes à l’honneur le 20 mars prochain

«À l’heure où le monde entier célèbrera les valeurs francophones de solidarité et de vivre-ensemble, et alors que les diasporas jouent un rôle décisif pour renforcer les liens entre l’ici et l’ailleurs, l’Aimf réunira dès 15h30 une centaine de participants pour une rencontre autour de personnalités inspirantes, qui abordera les dynamiques villes/diasporas », lit-on dans un communiqué de presse. Parmi les invités, des élus locaux et représentants de l’Aimf, des leaders d’opinion, des entrepreneurs, ainsi que des personnes issues de la société civile,



Le programme, élaboré en lien avec des associations engagées sur le sujet des diasporas, s’articulera autour de deux tables rondes où huit speakers partageront leur vision et leur expérience sur la manière dont les diasporas contribuent au développement économique des territoires ainsi qu’à la construction de villes multiculturelles. «Les diasporas ont une activité propre, pleinement intégrée à la vie économique locale, et qui ouvre de nouvelles voies pour créer des liens économiques avec leur ville d’origine. Outre l’aspect économique, les diasporas nourrissent la construction culturelle des villes, désormais porteuses d’une identité plurielle et

symboles à elles seules de notre mondialisation », lit-on dans le document.



Fondée en 1979, l’Aimf regroupe les maires convaincus qu’en changeant la ville, nous pourrons changer le monde. Ses missions sont de fédérer des énergies, de promouvoir des politiques ambitieuses et responsables au service d’une urbanité plus respectueuse de l’Homme, de l’environnement et du vivant, et de porter collectivement des projets qui dessinent de nouvelles perspectives au vivre-ensemble, à l’égalité femmes-hommes, à la diversité.



Adou Faye





