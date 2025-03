Journée internationale de la femme: Ndèye Khady LO, la voix prégnante sur la ligne de front de la MONUSCO. Par Ismael AÏDARA (Confidentiel Afrique)

Derrière sa silhouette frêle, cette sénégalaise bon teint, journaliste de formation, la quarantaine consumée, se cache une folle envie de ramener la paix dans l’infini cri muet et serpenté relief de collines, de plaines et de montagnes, dans l’Est de la République démocratique du Congo. Ndeye Khady LO, porte-parole de la MONUSCO (Mission de maintien de la Paix des Nations Unies au Congo), devenue au fil des ans une voix prégnante qui perce les pays de la planète est la femme que célèbre ce samedi 08 mars 2025 le magazine international Confidentiel Afrique.



Dans ce vaste pays qu’est la RDC (République démocratique du Congo) où se jouent implacablement les derniers dessous de cartes d’une guerre sans fin, une journaliste sénégalaise du nom de Ndèye Khady LO, spécialisée en communication stratégique, gestion des médias numériques et lutte contre la désinformation, sort du marbre. Au delà des atrocités d’un conflit mortifère qui tourne en boucle, opposant les forces militaires loyalistes congolaises au mouvement rebelle du M23, Ndèye Khady LO en sa qualité depuis trois ans de porte- parole de la MONUSCO, l’une des missions les plus importantes des Nations Unies, donne de sa voix, prégnante, mais surtout, faisant office d’autorité.

Une voix prégnante, un visage qui s’impose à la face du monde



Dans un contexte hautement sensible marqué par des tensions politiques et sécuritaires, ce rôle exige une maîtrise approfondie des dynamiques locales, une capacité à calibrer avec précision chaque prise de parole et un engagement constant avec les médias pour garantir une communication institutionnelle claire et stratégique. Elle joue également un rôle clé dans la lutte contre la désinformation, en identifiant et en contrant les faux récits, visant à dénaturer les réalités sur les théâtres d’affrontements, qui circulent sur les plateformes médiatiques et numériques, afin de préserver l’intégrité des informations liées aux opérations de la mission. Forte d’une riche expérience dans plusieurs pays africains, elle a occupé des postes de premier plan au sein d’organisations de renom telles que les Nations Unies et la British Broadcasting Corporation (BBC).



Ndèye Khady LO, diplômée du Centre d’Études des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI) en 2009 (37ᵉ promotion), est également titulaire d’une maîtrise en littérature anglaise et finalise actuellement un MBA en Project et Quality Management à l’Université de Californie. Son expertise et son leadership ont été reconnus à l’échelle internationale lorsqu’elle a été ddésignée en 2016 parmi les 1000 jeunes leaders africains les plus influents et prometteurs par le Mandela Washington Fellowship « Young African Leaders Initiative » (YALI), un programme phare du Département d’État américain. Son visage qui s’impose progressivement à la face du monde, érigé en « institution publique » fait la fierté du Sénégal et du continent africain.



Confidentiel Afrique