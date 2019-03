Journée mondiale du théâtre : Mboro choisi comme site officiel de l’édition 2019 La journée mondiale du théâtre sera célébrée le 27 mars prochain à travers le monde. Pour cette année, le comité d’organisation au Sénégal, dirigé par Abdel Kader Diarra, qui a fait face à la presse ce jeudi, a choisi la commune de Mboro comme site officiel pour la célébration de cette journée dédiée au 4ème art.

Après Thiès qui a été désigné l’année dernière pour être le site officiel de la journée mondiale du Théâtre, la commune de Mboro lui emboîte le pas pour l’édition 2019. Une journée qui sera « une magnifique occasion de rassembler la famille du théâtre autour du bilan des activités du 4ème art et d’une projection sur les réalisations à opérer afin de donner vie à ses ambitions et même ses rêves », selon le ministre de la culture Abdou Latif Coulibaly.

La journée du théâtre sera marquée par des conférences, des panels, spectacles de théâtre, expositions, entre autres. cette journée est organisée en partenariat avec le ministère de la culture, à travers la Direction des arts, l’Institut international du théâtre et l’Unesco.



