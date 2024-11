Journée nationale « Setal Sunu Réew » 2024 : Un challenge pour des quartiers plus propres

La 7e édition de la Journée nationale de nettoiement « Setal Sunu Réew » se tiendra le 7 décembre 2024, avec pour objectif de promouvoir la propreté et l’engagement communautaire, pour un environnement plus sain. Une réunion stratégique a été organisée sous la présidence du Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Moussa Balla Fofana, pour affiner les préparatifs de cet événement majeur, informe "LeSoleil-Digital".



Une des principales innovations de cette édition est le lancement du Challenge #Setalsunugox, destiné à récompenser les quartiers les plus impliqués dans l’embellissement et la propreté. Les quartiers gagnants bénéficieront de divers prix : des kits de nettoiement, des financements, l’aménagement de points de regroupement normalisés et l’amélioration de sites stratégiques.



Le ministre Moussa Balla Fofana a exprimé sa satisfaction quant aux avancées des préparatifs et a souligné l’importance de cette initiative : « Cette journée est une occasion unique pour chaque citoyen, de s’engager activement dans l’amélioration de son environnement. Le Challenge #SetalSunuGox est conçu pour encourager la participation et mettre en lumière les efforts des quartiers les plus engagés. » Il a ajouté : « Pour soutenir cette initiative, j’ai décidé de mettre à disposition ma rémunération du mois de décembre, afin d’accompagner la continuité des activités de nettoiement et embellissement, au-delà de la journée prévue ».



Il a également appelé à une forte mobilisation des acteurs locaux, pour assurer le succès de cette journée nationale, qui vise à transformer durablement l’espace public.







