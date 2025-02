Journée nationale de l’élevage : Le président Faye met en avant la souveraineté alimentaire

À cette occasion, le président de la République a réaffirmé l’importance stratégique de l’élevage dans le développement économique du pays. Dans un message publié sur la page officielle de la Présidence, il a souligné le rôle central des éleveurs dans la quête d’un Sénégal autosuffisant et prospère.



« L’élevage est bien plus qu’un secteur économique : il incarne nos traditions, notre résilience et notre ambition de souveraineté alimentaire. En cette journée nationale de l’élevage, je dis à tous les éleveurs du Sénégal : vous êtes au cœur de notre vision pour un Sénégal souverain et prospère. Ensemble, bâtissons un élevage compétitif et durable. »



Ce message traduit l’engagement du gouvernement à promouvoir un secteur de l’élevage modernisé et productif, à même de contribuer efficacement à la souveraineté alimentaire du pays. L’accent est mis sur la valorisation des produits d’origine animale, levier essentiel pour dynamiser l’économie rurale et renforcer l’autosuffisance alimentaire du Sénégal.



Cette édition de la Journée nationale de l’élevage marque ainsi une étape clé dans la mise en œuvre des politiques visant à soutenir les éleveurs et à développer un secteur plus compétitif et durable.