Journée nationale des Forces armées 2023 : L’intégralité du discours du président Macky Sall ….

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,

Monsieur le Premier Ministre,

Madame la Présidente du Haut Conseil des Collectivités territoriales,

Monsieur le Président du Conseil économique social et environnemental,

Monsieur le Ministre des Forces armées,

Mesdames, Messieurs les Ministres,

Mesdames, Messieurs les membres du Corps diplomatique,



Monsieur le Général de corps d’armée, Grand Chancelier de l’Ordre national du Lion,

Monsieur le Général de corps d’armée, Chef d’état-major général des Armées,

Monsieur le Général de corps d’armée, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire,



Messieurs les officiers généraux,

Officiers, sous-officiers et militaires du rang,

Personnels civils des Forces armées,



Chères familles des parrains,

Chers invités,



La Journée des Forces armées nous offre, chaque année, l’occasion solennelle de nous rassembler autour des valeurs de l’Etat, de la Nation et de la République ; valeurs auxquelles notre Armée, dans toutes ses composantes, reste indéfectiblement attachée.



C’est pourquoi j’éprouve toujours le plaisir et la fierté de venir présider cette Journée.

En pareille circonstance, mes pensées vont d’abord vers nos défunts Jambaars. Je salue leur mémoire et prie pour le repos de leur âme.



Je redis à leurs familles notre compassion et notre solidarité agissante.

A vos camarades alités, j’adresse mes vœux ardents de prompt rétablissement.

Si nous sommes réunis ici, devant nos étendards et drapeaux, c’est parce que les anciens nous ont tracé la voie, et laissé un legs précieux, comme viatique et source d’inspiration.



Chers anciens, je vous salue avec respect et affection.

Vos brillants parcours continueront toujours d’éclairer notre mémoire collective, pour servir à tous, civils et militaires, de leçons de vie, de civisme et de patriotisme.

Je pense également aux personnels de nos Forces armées déployés sur le territoire national et à l’étranger.



Sentinelles vigilantes de l’intégrité territoriale et du maintien de l’ordre public, ou soldats engagés au service de l’idéal de paix en Afrique et ailleurs dans le monde, ils méritent notre gratitude et celle de la Nation.



La Journée qui nous rassemble ici n’est pas un simple rituel.

Au-delà du cérémonial, elle est surtout l’occasion d’une introspection sur la vocation du soldat dans la société, parce que nos Forces armées, par leur mode de recrutement sur l’étendue du territoire national, sans discrimination aucune, incarnent la Nation dans toute sa diversité.



D’où la pertinence même du concept Armée-Nation, qui inspire le thème de cette édition : les Forces armées au cœur de la cohésion nationale.

Ce thème est d’actualité et nous interpelle, parce que nous vivons dans un monde dangereux ; un monde exténué par l’abime de la guerre ; un monde de turbulences et d’incertitudes ; un monde marqué par la crise des valeurs.



Aux défis et menaces classiques, s’ajoute, de nos jours, une violence inouïe : violence physique, violence verbale, violence morale, portée et amplifiée à grands débits par les réseaux virtuels.



Autant de facteurs déstabilisants et blessants à plus d’un titre. Ils sapent les fondements de l’Etat et de la République, portent atteinte à la cohésion nationale et nuisent à l’honorabilité d’honnêtes citoyens.



Voilà pourquoi, dans une société qui se veut libre et démocratique, liberté et responsabilité doivent aller de pair, afin que nul ne puisse se croire au-dessus ou en marge de l’Etat, de la Nation et de la République.



C’est ainsi que l’œuvre de construction nationale se fortifie.

Je salue, à cet égard, la vocation de nos Forces armées d’être le réceptacle harmonieux de toutes nos diversités socio-culturelles, dans le culte du devoir, de l’excellence et du mérite.



Sous les drapeaux, peu importe qui l’on est et d’où l’on vient.



Sous les drapeaux, toutes les différences et les diversités s’effacent pour faire place à l’esprit de camaraderie et de fraternité d’armes ; un esprit que nous devons cultiver et enseigner au-delà des Armées, par l’éducation au civisme et à la citoyenneté.



C’est notre vivre ensemble et notre destin commun qui le commandent.

Pour ma part, j’ai toujours accordé une priorité élevée à nos Forces de défense et de sécurité, afin qu’elles puissent servir l’Etat, la Nation et la République dans les meilleures conditions possibles.



C’est le sens du vaste programme de modernisation de nos Armées que j’ai mis en œuvre dès mon accession à la magistrature suprême.



Les chiffres parlent d’eux-mêmes.



Notre budget de défense a connu une hausse sans précédent de 250% entre 2012 et 2023 ; ce qui nous a permis de renforcer considérablement les moyens opérationnels de nos Forces de défense et de sécurité dans leurs composantes terrestre, maritime et aérienne.



Quant aux effectifs, ils ont augmenté de plus de 60%, offrant ainsi un maillage complet du territoire national.



Dans la même dynamique, nous avons créé un Centre des hautes études de défense, un Institut de défense et plusieurs écoles de formation et d’application pour doter nos Forces armées des meilleures compétences en ressources humaines.

En soutien au moral de la troupe et de la condition militaire, d’importantes mesures ont permis d’améliorer le traitement salarial du militaire et ses conditions de vie, y compris les blessés et mutilés de guerre.



Le logement de nos Forces de défense et de sécurité me tient aussi à cœur.

Je me réjouis des efforts considérables que nous avons déployés dans ce sens avec des projets déjà achevés ou en cours à Dakar, Tivaouane Peulh, Bignona et Saraya, entre autres sites.



Cette montée en puissance tous azimuts de nos Forces armées traduit ma conviction que le premier investissement d’un pays consiste à assurer la paix, la sécurité et la stabilité sans lesquelles rien n’est possible.



Et en ces temps de menaces accrues, tout ce qui concourt à renforcer la défense nationale n’a pas de prix, parce que c’est elle qui nous met à l’abri des périls, en soutenant les fondements de l’Etat, de la Nation et de la République.



M’adressant à vous, élèves-officiers de la Promotion colonel El Hadj Mamadou Toure de l’Ecole nationale des officiers d’active, et de la Promotion dentiste colonel Mbaye Khary Dieng, de l’Ecole militaire de santé, je vous présente mes chaleureuses félicitations.



Je mesure les efforts et les sacrifices que vous avez consentis pour être au rendez-vous de l’excellence. Vous faites la fierté de vos familles, que je salue et félicite.

Par le serment que vous venez de prononcer, vous avez fait allégeance aux valeurs et normes qui encadrent votre carrière.



Ce qui fera votre honneur et votre bonne réputation, c’est de rester fidèles à votre serment.

Dans le secret de votre conscience, ce serment vous oblige et constitue pour la postérité le pacte de loyauté qui lie votre destin à celui de votre pays.



Dès lors, je vous engage à respecter la règle d’or du métier des armes : apprendre à obéir pour être digne de commander ; parce que c’est dans l’obéissance que se forge l’aptitude au commandement. Celui qui ne peut pas obéir n’est pas digne de commander.



Sur le chemin que vous aurez à parcourir, il y aura des obstacles à franchir, des pièges à éviter, des décisions à prendre.



Alors, gardez le souvenir de vos parrains comme lanterne pour éclairer votre parcours.



Feu le colonel El Hadj Mamadou Toure, incarnait la plénitude de l’officier de l’air. Sa mort en service commandé est l’épilogue révélateur du dévouement et du sens élevé du devoir qu’il mettait dans l’exercice de sa mission.



Quant à Feu dentiste colonel Mbaye Khary Dieng, conformément au serment d’Hippocrate, il a consacré toute sa vie professionnelle au service de son prochain, y compris dans ses tâches de Coordonnateur du Programme multisectoriel de lutte contre le vih-sida au sein des Forces de défense et de sécurité.

En vous exhortant à suivre les traces de vos parrains, je souhaite plein succès à vos carrières respectives.



Officiers, sous-officiers, militaires du rang,



En tant que Chef suprême des Armées, j’ai partagé avec vous pendant plus d’une décennie ma vision et ma passion de servir notre pays, et l’ambition de le doter d’un outil de défense performant, à la hauteur des défis de l’heure.

Je voudrais, en cet instant solennel, vous redire toute ma confiance et ma satisfaction ; vous remercier et vous féliciter vivement pour le travail que nous avons accompli ensemble.



L’année prochaine, mon successeur sera là, devant vous, assurant la continuité de l’Etat, de la Nation et de la République.

En Chef suprême des Armées en vertu de la Constitution, il vous commandera, et vous lui obéirez.



Ainsi, vous resterez fidèles à la tradition démocratique et républicaine de notre pays.

Ainsi, au milieu des tumultes, je suis confiant que notre cher Sénégal continuera d’être un havre de paix, de sécurité et de stabilité, comme le dit notre hymne national.



« Sénégal, nous faisons nôtre ton grand dessein :

Rassembler les poussins à l’abri des milans

Pour en faire, de l’est à l’ouest, du nord au sud,

Dressé, un même peuple, un peuple sans couture…»



Officiers, sous-officiers, militaires du rang,



Je vous salue et vous remercie par votre devise : « On nous tue, on ne nous déshonore pas ».