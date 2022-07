Journée pluvieuse à Dakar : les dommages collatéraux des travaux du BRT, sous tutelle chinoise La journée pluvieuse en banlieue dakaroise, loin de soulager les populations en cette période de chaleur, les plonge dans un calvaire et une mobilité réduite. Les zones sous chantiers du Bus rapid Transit, BRT sous en souffrance. Le point de l'Emergence en atteste...

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Juillet 2022 à 18:29 | | 0 commentaire(s)|

Les travaux entièrement entre les mains des chinois un peu désorientés, des lendemains difficile s’annoncent, car même sans la pluie, la circulation était déjà compliquée dans certains localités, poussant même les taximen à demander des prix exagérés aux clients pour s’y rendre.



Pour éviter que l’on ne mélange les pédales dans les rôles, précisons que la Compagnie Sahélienne d'Entreprises, créée en 1970 et spécialisée dans les BTP, routes, ouvrages d'art, bâtiment, hydraulique et assainissement n’est liée ni de près ni de loin aux dégradations observées ce 20 Juillet 2022 sur l’axe Aéroport- Patte d’oie qui découlent d’autres travaux dont la CSE n’a pas la charge.



Les travaux réalisés par la CSE dans cette zone ont concerné le pont Aliou Ardo Sow, inauguré en Juillet 2017. L’échangeur n’est pas parti en ruine, sous la forte averse il y a eu un effondrement de la chaussée provoqué par les travaux sur le tracé du BRT.



Pour rappel, il y a environ 2 mois, le concessionnaire a effectué des travaux sur le réseau souterrain de la voirie classée (voir communiqué du Préfet de Dakar annonçant la fermeture de la circulation.



En effet, les travaux du Brt sont sous tutelle des Chinois qui sont d’ailleurs là-bas pour réparation, sous la coordination de Thierno Birahim Aw Dg Cetud









MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook