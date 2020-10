Journées de dépistage gratuit de la Gendarmerie nationale

Dans le cadre de la lutte contre le cancer, la Gendarmerie nationale, à travers sa division genre et son service de santé, organise sa première édition des « Dix jours roses de la Gendarmerie » ,dans la période du mercredi 14 au vendredi 23 octobre 2020, à l’infirmerie de la caserne Samba Diéry Diallo.



A ce titre, le général de division Jean Baptiste Tine, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, a effectué une visite des opérations de dépistage du cancer du col de l’utérus et du sein, ce mercredi 21 octobre 2020 aux environs de 10h.



Les journées de dépistage gratuit sont organisées au profit du personnel de la gendarmerie, des familles du personnel, des membres des autres corps, notamment la Douane, les Pénitences et des civils. A ce jour, 502 femmes ont été dépistées. Le cancer du col de l’utérus compte parmi les cancers les plus fréquents et ses dépistages effectués assez tôt peuvent permettre de sauver de nombreuses femmes face à cette situation.



Le Haut commandement de la Gendarmerie nationale compte soutenir ces efforts, au regard du nombre important des effectifs féminins de la gendarmerie.



Le général Tine a instruit la Service de Santé de réaliser le maximum de vaccins dans le cadre de cette lutte contre le cancer du col de l’utérus.











