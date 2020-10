Journées et nuits chaudes: l'Agence météorologique alerte sur l'émission de gaz à effet de serre Il est constaté récemment que la chaleur du jour et de la nuit était insupportablement élevée. Selon les experts, cela est dû aux vagues de chaleur résultant de l'émission de gaz à effet de serre.

L'Agence météorologique met en garde de se préparer à des journées et à des nuits plus chaudes. Cette préparation nécessitera des stratégies d'adaptation intelligentes et la participation à des pratiques résilientes au changement climatique pour faire face aux dommages causés.

Les effets courants des vagues de chaleur sur les humains sont la déshydratation pouvant entraîner des pertes de connaissance ou la mort, la varicelle, une éruption de chaleur et un stress psychologique.

Afin de faire face aux conditions climatiques actuelles, les experts ont conseillé de :



1. Boire plus d’eau pour rester hydraté.

2. Garder une bouteille d'eau avec nous pour nous rappeler de prendre de l'eau.

3. Éviter les boissons alcoolisées et caféinées pendant cette période.

4. Réduire la consommation d'aliments riches en protéines (par exemple les viandes rouges), car ils augmentent la chaleur métabolique.

5. Se nourrir de fruits et légumes frais qui sont de meilleures options.

6. Surveiller notre tension artérielle pour nous assurer que nous sommes dans la fourchette normale.

7. Rester à l'intérieur (dans notre maison ou notre bureau) entre 12h et 15h chaque jour autant que possible.

8. Prendre des bains d’eau froide avant de nous coucher la nuit.



Efforçons-nous donc de nous y conformer car notre vie en dépend.

Soyons gentils de partager l'information à toutes nos connaissances.



