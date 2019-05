Journées sans tickets : Le CROUS perd plus de 500 millions FCFA Le Directeur du Centre des oeuvres universitaires de Saint-Louis, Pape Ibrahima Faye, a évalué lors d'une conférence publique, les conséquences des journées sans tickets initiées par la Coordination des étudiants. Selon le directeur du Crous, plus de 500 millions de francs en terme de recettes et budget lors de ces journées sans tickets. Aujourd'hui, informe le journal "Kritik", les étudiants ont décidé de lever ce mot d'ordre au grand bonheur des autorités.

Concernant l'assainissement dans le campus social, le directeur annonce le lancement prochain des travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement structurel au niveau de l'université Gaston Berger.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mai 2019 à 13:20



