Jub Jubeul JUBANTI : Des pratiques d’une autre époque plombent le projet de Bassirou Diomaye FAYE Après sa brillante élection à la tête du Sénégal, le président Bassirou Diomaye FAYE et son Premier ministre Ousmane SONKO ont promis une rupture quant aux vieilles pratiques très proches de la mal gouvernance décriée sous le régime du président Macky SALL. Des pratiques d’une autre époque sont ressuscitées sous l’ère du Jub Jubeul JUBANTI.



Source ; Atlanticactu.com/ directnews

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Août 2024 à 15:58 | | 0 commentaire(s)|

Des crédits consentis à un privé par des banques de la place, puis transférés à l’État du Sénégal qui prend en charge la dette, était monnaie courante sous l’ère Macky SALL, mais on ne pensait pas que cela se reproduirait sous le régime du président Bassirou Diomaye FAYE et de son Premier ministre Ousmane SONKO.



Le journal Direct News nous apprend du nouveau dans l’affaire LBA/ (ECOTRA et Easy Holding). En effet, la Banque Agricole par l’intermédiaire de son conseiller Me KOITA réclame au débiteur de solder sa créance ce qui a conduit aux opérations saisie-arrêt et au blocage des comptes d’Abdoulaye SYLLA en raison du remboursement non effectué des 7 milliards de FCFA.



Le journal nous renseigne que ce lundi 5 août 2024, le ministre des Finances, Mr Cheikh Diba, a trouvé une solution, aboutissant à la signature d’une convention pour le recouvrement de cette créance avant la fin de l’échéance en mai 2025.



» L’État aurait emprunté les 23 milliards de FCFA des fonds que le patron de ECOTRA avait obtenus de l’extérieur. Aujourd’hui, la question est de savoir par quel mécanisme ce prêt a été formalisé et le ministère des Finances de doit de fournir la convention qui a été signée et le nom des institutions financières de « l’extérieur » qui ont prêté à Abdoulaye SYLLA les fonds « empruntés » par l’État du Sénégal ainsi que les lois de finances y afférentes », nous apprend Direct News.



S’il s’agit maintenant d’une opération de « cosmétique financière » comme il y’ en avait eu dans le passé, alors nous sommes très loin du JUB JUBAL et JUBANTI.



Pour autant, le ministère des Finances n’a qu’à être généreux envers tous les débiteurs comme il l‘est envers Abdoulaye SYLLA et solder l’ensemble des crédits impayés par les sénégalais qui sont tous nés et demeurent égaux devant la loi.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook