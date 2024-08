Jubilé des anciennes gloires des années 80: Mbolo Birane honore le ministre Oumar Demba Ba le 17 août

Le village de Mbolo Birane honore Oumar Demba Ba le 17 août prochain. Discret, cet ancien ministre conseiller diplomatique des Présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall a participé considérablement au développement de Mbolo Birane.



Un village bien doté d’infrastructures sociales de base grâce à l’Association pour le développement de Mbolo Birane (Admb), mais aussi en grande partie par la générosité de cet homme qui a souvent été au début et à la fin de la construction d’infrastructures scolaires, sanitaires, hydrauliques, agricoles, entre autres. Alors, le Jubilé des anciennes gloires des années 80, en partenariat de l’Admb, a décidé d’honorer ce digne fils, fierté de toute une commune, audelà du village.



Un événement majeur placé sous le thème «Le sport, un facteur de socialisation et de communion au service du développement». Et ce sera en présence du parrain Oumar Demba Ba, ancien libéro de l’équipe locale jusque dans les années début 90.

Bes Bi