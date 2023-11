Judo - Me Idrissa Diop, président du Comité d'organisation de l'Open international de Dakar : « On espère avoir autour de 250 participants »’

’toutes les dispositions sont prises pour que les choses se passent bien et que les hôtes soient accueillis dans de bonnes conditions

’Ce qui est important dans ce genre d’organisation, c’est déjà de caler l’accueil, le transport et l’hébergement. Et sur ces trois points, on est prêt à accueillir nos hôtes qui vont venir à partir du 6 novembre. On est train de travailler sur d’autres aspects, notamment médicaux, sécuritaires, etc. On est fin prêt

Aujourd’hui, on est à 34 pays et j’ai reçu tout de suite l’accréditation du Maroc. On espère d’ici à la fermeture avoir autour de 250 participants

Après Dakar, c’est Yaoundé. Les gens aiment bien venir à Dakar, vu le nombre de personnes, où ils ont l’opportunité d’acquérir des points pour améliorer leur ranking au niveau mondial

d’excellents résultats sportifs

On souhaite aussi que l’hymne du Sénégal retentisse, comme c’est le cas depuis le début de l’année, 22 fois à travers l’Afrique

assez relevée, avec beaucoup de challengers

C’est un dernier virage. Il y a des gens qui viennent des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l’Amérique latine

Avant, c’était uniquement les séniors. Maintenant, il y a l’open et la coupe pour les cadets et juniors. C’est pour cette raison que ce sera sur quatre jours

aux judokas sénégalais en cadet et en junior, de se frotter à d’autres pays africains pour se préparer aux échéances futures. À l’en croire, tous les autres pays le font pour préparer leurs jeunes combattants ‘’U20, U17…, à être prêts pour les échéances futures, pour nous valoir des médailles mondiales