Juge au Tribunal de grande instance de Ziguinchor :Modou Seck décède en plein séminaire

D’après Bes Bi et selon plusieurs de ses proches, l’homme, natif de Touba Toul, a été emporté par une crise cardiaque.



Affecté à Ziguinchor le 20 mars 2023, M. Seck n’aura finalement pas eu l’occasion de durer à son nouveau poste. Même s’il officiait auparavant au niveau du Tribunal d’instance de la même ville. Rappelle le journal



«C’était un collègue rigoureux et professionnel dans le travail. Mais très calme, très posé et très généreux. Je dirais même qu’il est effacé. Ici, tout le monde est unanime sur l’intégrité de Modou Seck», a témoigné un de ses collègues à Ziguinchor.