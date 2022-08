Jugé pour pédophilie et détournement de mineure : Un marchand ambulant acquitté, après 2 ans de détention préventive Après deux ans d’incarcération, Issa Fall recouvre enfin la liberté. Ce marchand ambulant, qui est accusé de pédophilie et de détournement de mineure, a bénéficié d’un acquittement hier, lors de sa comparution à la barre de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Août 2022 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|

S’ il ne tenait qu’à Coumba Pène, son amoureux Issa Fall n’allait jamais séjourner en prison. Surpris tous les deux dans une cabane à la plage de Ngor, en train de faire l’amour, ils avaient été placés en garde à vue à la brigade de la Section de recherches. Toutefois, après les avoir entendus, seul Issa Fall avait été placé sous mandat de dépôt.



En effet, au cours de leur audition, les enquêteurs avaient découvert que la jeune fille, Coumba Pène, ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Ainsi, il a été retenu contre Issa Fall les chefs de viol sur une personne vulnérable, de pédophilie et de détournement de mineure.



C’est à l’issue de l’instruction que les faits de viol ont été écartés, parce que, selon le juge, la victime était consentante. Cette dernière l’a d’ailleurs même avoué, hier, à la barre de la chambre criminelle de Dakar où comparaissait son petit-ami. La jeune fille, déjà mère de deux enfants, soutient être partie à la plage avec l’accusé de son propre gré.



“Il est venu me chercher avec son ami pour qu’on aille à la plage. J’étais consentante. Il ne savait pas que je traînais une maladie mentale et ne connaissait pas non plus mon âge’’.



La partie civile, qui est beaucoup plus élancée et grande que l’âge qu’elle a donné (17 ans) confesse qu’elle était à sa deuxième grossesse, au moment des faits.



Selon l’accusé, c’est cette grande taille qui l’a induit en erreur. Il croyait même que Coumba pouvait avoir l’âge de sa grande sœur. Hélas pour lui, leur idylle lui a valu un long séjour carcéral.



Marchand ambulant de profession, Issa renseigne avoir quitté son terroir, Ngoumba Guéoul, pour venir gagner sa vie à Dakar. C’est dans les rues de la capitale qu’il a rencontrée Coumba qui vendait des sachets d’eau. C’est là qu’il a fait sa connaissance, avant qu’une relation amoureuse ne naisse. Mais leur bonheur n’a pas duré, car c’est deux semaines après leur rencontre que l’incident s’est produit.



Selon Issa Fall, né en 1999, c’est Coumba Pène elle-même qui insistait pour venir lui rendre visite chez lui. “Je lui ai dit que je ne pouvais pas la recevoir là-bas, parce que je logeais chez mon homonyme, à la cité Soprim. C’est ainsi que je lui ai proposé d’aller à la plage de Ngor. C’était la première fois qu’on avait des moments d’intimité’’, explique-til.



L’accusé, qui reconnaît avoir entretenu des rapports sexuels avec Coumba, ce jour-là, déclare qu’il ignorait que celle-ci était née en 2005.



Abdou Karim Pène, père de la victime, qui s’est constitué partie civile, a confirmé que sa fille souffre effectivement d’une maladie mentale. Le vieux, très serein, n’a pas réclamé de dommages et intérêts.



Dans ses observations, le représentant du ministère public est partiellement d’avis avec l’accusé. Pour lui, Issa ne pouvait se baser que sur l’apparence de la victime pour estimer son âge. Il ne pouvait donc pas savoir que la jeune fille est âgée de moins de 16 ans.



“Au moment des faits, elle était même plus élancée qu’Issa. Donc, il ne pouvait pas donner à la fille cet âge. Il considérait la victime comme étant de sa génération’’, a soutenu le parquetier qui a demandé qu’il soit acquitté du chef de pédophilie.



Par contre, le maître des poursuites estime que les faits de détournement de mineure sont caractérisés à l’encontre de l’accusé. Pour ce chef, il a demandé qu’il soit condamné à une peine ferme d’un an. Réquisitoire que les conseils de la défense n’ont pas bien accueilli.



Pour ces derniers, il n’y a pas d’éléments intentionnels. Mieux, poursuit l’un d’eux, Coumba avait 18 ans au moment des faits, plus que l’âge requis pour asseoir l’infraction de détournement (16 ans). À cet effet, les robes noires ont plaidé l’acquittement. Le tribunal, qui a vidé le dossier sur le champ, a suivi la plaidoirie de la défense, en acquittant Issa Fall

EnQuete



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook