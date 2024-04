Jugé pour trafic de drogue à Mbour : Le prévenu dit avoir ramassé la marchandise

C’est entre Ndioudiouf et Sandiara, dans le département de Mbour, que des gendarmes ont interpellé Mamadou Sow et Yaya Baldé à bord d’une moto. A la vue des pandores, les prévenus s’affolent et tentent de s’enfuir. Une course poursuite permettra aux agents de l’Office central de répression de trafic illicite des stupéfiants (l’Ocrtis) de mettre la main sur les suspects. Mamadou avait dans son sac à dos 5 kilogrammes de chanvre indien.



«Je ne savais même pas que c’était de la drogue. Je l’ai ramassée à Ndioudiouf. Je ne suis pas un trafiquant», a déclaré Mamadou qui, pourtant, a reconnu les faits à l’enquête préliminaire. Quant à son acolyte, Yaya, il a affirmé que les 13 cornets de chanvre indien trouvés par devers lui étaient destinés à sa propre consommation. Il dit les avoir achetés à Dakar. Mais les réquisitions téléphoniques ont révélé qu’il y a eu des échanges entre les deux complices



Le Procureur estime que les faits sont avérés et a requis une peine de deux ans ferme, compte tenu de leur âge et du fait qu’ils sont des délinquants primaires (c’est la première fois qu’ils se présentent à la barre).



«Les faits d’offre et de cession ne sont pas avérés. Ils ne sont fondés que sur des suppositions. Mon client Mamadou Sow a reconnu la détention. Je demande la disqualification en détention», a plaidé Maître Oumar Sène, son avocat.



Quant au conseiller de Yaya Baldé, il dira qu’il y a «un doute raisonnable» en soulignant que son client est plutôt «une victime collatérale». Le tribunal a condamné Yaya Baldé à une peine de 4 mois ferme et Mamadou Sow à deux ans de prison ferme.