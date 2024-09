Jugé pour vente de chanvre indien et rébellion : Soumaré condamné à six (6) mois ferme. Devant le tribunal, Demba raconte qu'il a reçu la visite des limiers de Yeumbeul à deux reprises, au mois d'août et de septembre. Mais, pour ce qui est de la première fois, il n'a pas été arrêté. Cependant, une de ses tantes, la femme de son frère et trois de ses voisins ont été embarqués par les forces de l'ordre. Ces dernières ont déclaré que ces personnes s'étaient opposées à l'arrestation de Demba, lequel aurait pris la fuite, une version que le mis en cause réfute.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Septembre 2024 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|

En effet, explique Demba, le 22 août, un inconnu, habillé en culotte, t-shirt et « tic-tic », est entré dans son champ situé à Yeumbeul. Sans le saluer, cet inconnu lui a demandé s'il n'y avait rien dans le champ. Demba affirme avoir répondu que l'on ne pouvait pas entrer dans son champ sans dire bonjour et poser une telle question.



Au même moment, relate-t-il, d'autres hommes sont entrés dans le champ, marchant sur ses plantes et en détruisant une partie. Il leur a alors fait remarquer qu'ils étaient en train de détruire ses biens. Comme la discussion devenait tendue, ses voisins, sa tante et sa belle-sœur lui ont conseillé de rentrer chez lui et de laisser ces visiteurs. Ce qu'il a fait.



C'est après cet incident que ses « invités » ont révélé qu'ils étaient des policiers et ont embarqué les personnes présentes. Demba, quant à lui, n'a pas pris la fuite mais s'était simplement retiré dans sa chambre.



Il précise qu'il n'a ni fui ni changé ses habitudes. Chaque matin, il se rend dans son champ et, le soir, il vend de la viande grillée devant chez lui. C’est d’ailleurs là que les policiers de Yeumbeul l'ont arrêté, le soir du procès de ses proches. Il était devant sa maison en train de vendre, et il souligne qu'il n'a opposé aucune résistance lors de son interpellation.



Demba conteste également les faits relatés par les policiers concernant la possession de 5 cornets de chanvre indien. Il affirme qu'aucun chanvre n’a été trouvé dans son champ. Toutefois, les policiers déclarent avoir saisi cent (100) grammes et dix (10) joints de l'herbe noire sur les lieux.



Après la déclaration de Demba, le procureur a requis l'application de la loi pénale. Quant à l'avocat du prévenu, il a demandé la relaxe pure et simple de son client, affirmant que ce dernier n'est pas un criminel. Selon lui, Demba ne fume pas et aucune drogue n'a été retrouvée ni sur lui ni dans son champ. Il a également souligné que son client, un jeune homme très courageux, aide sa mère sur tous les plans.



En ce qui concerne le délit de rébellion, l'avocat a précisé que Demba n'a pas résisté lors de son arrestation. Le juge a finalement relaxé Demba Soumare pour les faits d'offre et de cession de drogue. Cependant, pour ce qui est de la rébellion, il l'a condamné à six (6) mois de prison ferme.

.

Avec Le Grand Panel



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook