Jugement de Lamine Diack : La date du13 janvier 2020 retenue

L’ancien président de l’IAAF, Lamine Diack, poursuivi pour corruption, blanchiment, et abus de confiance, fera face au juge à partir du 13 janvier 2020. Le procès se tiendra devant la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris sur une durée de 6 jours. C’est à dire, les 13, 15, 16, 20, 22 et 23 janvier.



Lamine Diack sera jugé avec cinq autres protagonistes. Seuls, les deux vont assister aux débats. Il s’agit de l’ancien responsable de la lutte antidopage de l’IAAF, Gabriel Dollé, poursuivi pour corruption et l’ancien conseiller juridique de Lamine Diack, Habib Cissé, pour complicité de corruption.



A titre de rappel, ce procès fait suite aux accusations de la marathonienne Lilya Choboukhova, aboutissant au déclenchement d’une vaste enquête sur un système de corruption, visant à retarder la suspension d’athlètes russes contrôlés positifs.



