Jurgen Klopp : « Sadio Mané a été surpris » après son remplacement face à l’Atletico

Lundi 24 Février 2020

Mardi dernier, Liverpool se déplaçait au Wanda Metropolitano pour affronter l’Atletico Madrid. Malgré leur domination, les Reds ont été battus par de vaillants madrilènes, qui ont su faire valoir leur force. Titulaire lors de ce match, Sadio Mané a été remplacé dès la pause. Un remplacement assez surprenant.



Mais à la fin du match, l’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, avait déclaré que c’était une mesure de précaution pour que son joueur ne soit pas exclu. « On dirait que les joueurs adverses voulaient que Mané soit exclu. Ils tombaient à chaque fois, même quand Sadio Mané respirait », déclarait-il.



Cependant, le Sénégalais a été lui-même surpris de son remplacement. En conférence de presse avant son match face à West Ham ce lundi, Klopp a révélé l’attitude de son joueur. « J’ai demandé s’il était surpris et il a dit oui. Il a dit qu’il n’était pas du tout nerveux et qu’il pouvait y faire face pour éviter le carton rouge », a révélé l’entraîneur des Reds.

