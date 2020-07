« Juridiquement Macky Sall n’aura pas de troisième mandat » : Me Bucounta Diallo explique sa conviction … L’invité du jour de l’émission “Grand Jury“ de la radio Rfm., en l’occurrence Me Boucounta Diallo a laissé entendre que, juridiquement, le chef de l’Etat ne peut pas briguer un autre mandat en 2024.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Juillet 2020 à 13:37 | | 0 commentaire(s)|

Le débat sur le troisième mandat du président Macky Sall s’est invité au débat hier, dimanche 12 juillet à l’émission “Grand Jury“. Pour Me Bucounta Diallo, «par éthique, par bon sens, il (Macky Sall) n’a pas le droit et juridiquement aussi. Il faut être clair. Lui, s’il est dans l’obligation de se taire pour ne pas animer et susciter des vocations immédiates, ce n’est pas le cas des citoyens responsables, des cadres de ce pays qui doivent s’exprimer sans ambages».



Me Diallo reste persuadé que «le débat juridique sur la question n’a pas sa raison d’être, c’est dépassé». Il a rappelé tous les combats menés pour éviter à d’autres chefs d’Etat de briguer un autre mandat de plus.



«Je l’ai dit et je le répète, ce que je n’ai pas permis pour mon ami Alpha Condé, dont je suis l’avocat de surcroit, je ne le permettrais pas à qui que ce soit. Ce que je n’ai même pas permis au président Senghor que j’ai même été influencé pour lui donner même les termes qui lui permettaient de partir et de confirmer son départ «mangui dem ndatté ngour ken douko gneed».



« Cette expression que je lui ai filée et qu’il a répétée partout avant de partir et lorsque je me suis battu avec le M23, avec tout le monde, les partis politiques, pour empêcher l’autre mandat de trop du régime libéral, tout cela je ne l’ai pas fait pour rien», a-t-il martelé.

Avec Sud Quotidien



