Justice: 42 nouveaux greffiers ont prêté serment, ce mercredi

Le Centre de formation judiciaire en audience solennelle de la 3ème chambre civile de la Cour d'appel de Dakar vient d'offrir 42 nouveaux greffiers. Ils ont prêté serment ce 26juillet, devant la justice sénégalaise et leurs parents et proches. Il s’agit de résultats de deux longues années de formation et de stages que ces greffiers sortants comptent mettre au service de leur pays. Sachant qu'aucune procédure n'est garantie sans le greffier, ils seront armés de secret professionnel pour garantir la démocratie.

