Justice: Aliou Sall, le frangin du Président Sall, gagne son procès en diffamation contre Direct News « Aliou Sall vend la mairie à Auchan », avait affiché "Direct News", entraînant une action en justice en guise de réaction de la part du Maire de Guédiawaye et non moins frère du Président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Septembre 2020 à 18:54 | | 0 commentaire(s)|

Selon une source internet, l’affaire a été jugée ce jour et la première Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande instance de Dakar a tranché. Dans sa décision rendue ce jeudi 3 septembre, il a jugé l’article du journal diffamatoire, donnant ainsi raison au Maire Aliou Sall.



C’est ainsi que Alioune Mbaye, directeur de publication du quotidien "Direct News" et précité et le reporter Baye Dame Ndiaye ont été déclarés coupables de diffamation et de complicité de diffamation.



Ils ont été condamnés à six mois avec sursis et "Direct News" déclaré civilement responsable, doit verser la somme de 10 millions de FCfa à Aliou Sall qui en réclamait un milliard pour laver son honneur.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos