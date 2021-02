Justice: Aminata Lô Dieng et son frère libérés

Aminata Lô Dieng a été condamnée à une peine de 2 mois, assorti de sursis. Son frère Mouhamadou Moustapha Lo écope la même peine. Ainsi, tous les deux devront payer 20.000 FCfa d’amende.



Le juge, ayant suivi le réquisitoire du procureur, a finalement retenu les chefs d’accusation d'outrage à agent et violation des règles du couvre-feu.



L’ancienne Ministre du Tourisme a été relaxée pour le délit d’usurpation de fonction. Elle recouvre désormais, sa liberté après deux jours de détention.



A retenir que l’ancienne ministre et son frère Mouhamadou Moustapha Lô avaient été placée sous mandat de dépôt depuis le 1er février pour avoir violé le couvre-feu et l’état d’urgence, usurpation de titre et outrage à agent de la fonction publique.



