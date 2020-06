Justice: Assane Diouf chargé et déféré

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juin 2020 à 17:32 | | 0 commentaire(s)|

Selon les informations de "Libération online", Assane Diouf a été déféré devant le Procureur de la République ce mardi.



Il est visé pour injures publics par le biais des Ntic, offense au Chef de l’Etat, appel au soulèvement et outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos