Justice : Condamnée à deux mois avec sursis, avec une amende de 2 millions de FCfa, Aby Ndour compte interjeter appel Suite à une plainte des artisans de la Corniche, Aby Ndour, la sœur de Youssou a été condamnée à une peine de deux mois de prison avec sursis, en plus d’un paiement d’une amende de deux millions de F CFA. Le chanteuse, femme d’affaire ne compte pas lâcher du lest, elle va interjeter appel ce mercredi…

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Juillet 2020

Condamnée à deux mois avec sursis, assorti d’une amende de 2 millions de FCFA pour occupation illégale de l’espace public situé au Rond-point qui est sur la Corniche, entre l’ambassade du Mali et le KFC par le tribunal correctionnel de Dakar, l’artiste Aby Ndour ne compte pas lâcher du lest….



D’après nos confrères de Seneweb, Aby va interjeter appel. Son avocat, Me Seydou Diagne va déposer le dossier ce mercredi au niveau de la cour d’appel de Dakar.



Sur leur contentieux, les artisans expliquent que c’est dans la nuit du 27 février qu’elle avait fait venir des engins pour déguerpir leurs bagages sans autorisation, causant la destruction de certaines de leurs œuvres.



Pour rappel, un autre procès l’attend contre Pierre Goudiaby Atepa. C’est prévu le 28 juillet prochain.



