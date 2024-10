Justice: Diéguy Diop libre suite à une médiation pénale

Diéguy Diop a été libérée ce lundi. En garde-à-vue depuis quelques jours, l’ancienne directrice de la Promotion de l’économie sociale et solidaire a été sauvée par une médiation pénale. Poursuivie pour escroquerie sur les deniers publics à hauteur de 30 millions de francs Cfa, elle s’était engagée à verser 28 millions sur les 30 millions qui lui ont valu cette arrestation.



Toutefois, la responsable de l’Apr nie toujours avoir commis un quelconque détournement. Diéguy Diop avait été arrêté en compagnie de son Dage et de deux fournisseurs, tous poursuivis pour complicité. Mais ce lundi, il y a eu de nouvelles arrestations dans le dossier. Il s’agit, selon "Seneweb", de Gorgui Ndiaye, secrétaire général au ministère de la Microfinance, de la gestionnaire Alimatou Ndao, de la comptable Dieguta Keïta et du contrôleur de la société CBM, Alassane Fall, nous dit "Bes bi".