Justice: En réalité, le magistrat Aw a été radié

Ce n’est pas seulement une révocation avec droit à une pension. Mais une radiation pure et simple. Selon un magistrat câblé par «L’As», contrairement à ce que soutiennent certains, le Conseil de discipline n’a pas du tout été magnanime avec le magistrat Habib Samba Laobé Aw, à qui on reproche d’avoir détourné une somme de 50 millions de francs Cfa dans une affaire d’héritage.



A en croire des sources du journal, l’organe statutaire en matière disciplinaire dans le milieu de la magistrature, n’a fait qu’utiliser un langage diplomatique dans sa sanction. Car, souligne notre interlocuteur, envoyer à la retraite un magistrat à qui il reste 15 à 20 ans d’exercice, n’est qu’une radiation qui ne dit pas son nom. Parce que, dit-il, il ne reste à l’Avocat général près la cour d’appel de Saint-Louis que son droit à une pension de retraite. Par ailleurs, il faut souligner que cette sanction est classée deuxième degré dans le Statut des magistrats.

