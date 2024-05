Justice : Entre la polémique autour de sa maison estimée à un milliard et son contentieux avec Cheikh Bara Ndiaye, les choses s’écroulent sur Thérèse Faye

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mai 2024 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|

A peine une semaine, certains médias parlaient déjà de Thérèse Faye Diouf et de sa maison à coups de milliards, voilà que cette dernière a été épinglée par la justice.



Suite aux accusations portées sur elle, Therese Faye n’a pas dissimulé son indignation et a porter l’affaire en justice.



L’ex ministre des Collectivités territoriales est accusée par Cheikh Bara Ndiaye, de « s’être enrichie de manière douteuse en seulement douze ans.Il a affirmé que Thérèse Faye Diouf, qui partageait une seule chambre avec son mari à Yoff, au début du mandat de Macky Sall, serait aujourd’hui milliardaire ».



On informe aussi que l’ancienne ministre « achève la construction de sa maison, d’une valeur d’un milliard FCfa ».



L’ancienne ministre de la Femme, de la Famille, de l’Equité et du Développement communautaire, Thérèse Faye Diouf, a passé le témoin, vendredi, à Maimouna Dièye, la nouvelle ministre de la Famille et des Solidarités.



Rewmi

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook