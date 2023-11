Justice: Falla Fleur condamnée mais finalement libre…

Le tribunal vient de rendre son délibéré dans l'affaire du deuxième procès de Falla Fleur. La prévenue a été reconnue coupable et condamnée à 1 mois dont 10 jours ferme.



Ndèye Fatou Fall dite Falla Fleur a déjà purgé sa peine. Ainsi elle recouvre la liberté, informe Seneweb.



Pour rappel, lors du deuxième procès de Ndèye Fatou Fall alias "Falla Fleur", le procureur avait requis six mois, dont trois mois de prison ferme contre la prévenue, confie Me Moussa Sarr à Seneweb.



L'affaire était mise en délibéré jusqu'au 6 novembre, souligne notre source.



La militante de l'ex-Pastef était poursuivie pour tentative de sortie irrégulière de correspondance dénigrant l'Administration pénitentiaire.