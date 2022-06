Justice Jour-J : c’est aujourd’hui le procès de Ahmed Aïdara, de Déthié Fall et de Mame Diarra Fam Fall, Mame Diarra Fam et le maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara connaîtront leur sort après une semaine de détention. En principe, les tribunaux de Dakar et Pikine-Guédiawaye devraient procéder à des audiences spéciales.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Juin 2022 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

Selon emedia, mardi, ce sera au tour de Ziguinchor pour Guy Marius Sagna et d’autres manifestants. De la libération des opposants, dépendront l’ambiance et l’atmosphère de la manifestation du 29 juin prévue par Yewwi Askan Wi.



Mais au même moment, les éléments arrêtés lors de la manifestation du 17 juin, pour tentative de sabotage ou d’attentat, surnommés « Force spéciale », feront face au procureur.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook