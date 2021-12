Justice: La liberté provisoire accordée à Kilifeu

La libération de Kilifeu est actée. lLe juge vient de signer la mainlevée de son mandat de dépôt, selon les informations livrées par "Libération" online.



Pour rappel, Kilifeu avait été arrêté et placé sous mandat de dépôt, après avoir été vu en train de marchander avec le nommé Thierno Diallo sur des dossiers portant sur des passeports et des visas.



Avec le mandat de dépôt de Mamadou Sall et la libération de Kilifeu, quid de Boubacar Biaye ?