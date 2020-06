Justice: Le SYJUST décrète 72 heures de grève renouvelables à partir de demain

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Juin 2020 à 20:48 | | 0 commentaire(s)|

« Le Bureau Exécutif National (BEN) du Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYJUST) a décrété 72 heures de grève renouvelables couvrant les lundi 29, mardi 30 juin et le mercredi 1er juillet 2020 » a décreté le Sytjust.



Les travailleurs de la justice indiquent que « Cette continuation de la grève est la conséquence du comportement du Ministre de la Justice, Monsieur Malick SALL qui feint d’ignorer la paralysie du service public de la Justice résultant de l’exercice du droit de grève par les travailleurs de la Justice qui ne demandent que la mise en œuvre de réformes portées par des décrets déjà signés et la matérialisation du protocole d’accord signé le 17 octobre 2018 par le Gouvernement et le SYTJUST ».

