Justice: Le parquet s’oppose à la mise en liberté provisoire de Cheikh Oumar Diagne et Karim Xrum Xax Cheikh Oumar Diagne et Karim Xrum Xax vont devoir garder leur mal en patience. Ces derniers ont été auditionnés au fond dans l’affaire de diffamation qui leur vaut un placement sous mandat de dépôt. Mais, renseigne ‘’Les Echos’’, le parquet s’oppose à leur mise en liberté provisoire.

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Décembre 2022 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Oumar Diagne et Karim Xrum Xax vont rester en prison. La demande de liberté provisoire introduite après leur face à face avec le juge risque de ne pas connaître un bon dénouement.



En attendant la décision du magistrat, informe-t-on, le parquet a posé son véto. Certes le juge peut passer outre les réquisitions du procureur. Mais dans ce cas, le ministère public peut faire appel et celui-ci maintient les deux hommes en détention.



A retenir, Cheikh Oumar Diagne et Karim Xrum Xax ont été arrêtés à la suite du décès de l’imam Alioune Ndao. Ils laissaient entendre publiquement que l’État est impliqué dans la mort du marabout. Ils sont donc poursuivis, notamment, pour diffusion de fausses nouvelles.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook