Justice: Le procès des vendeurs de gadgets alcoolisés renvoyé

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Décembre 2020 à 09:31 | | 0 commentaire(s)|

Les quatre suspects arrêtés dans l’affaire de la vente de gadgets alcoolisés devront prendre leur mal en patience. Ils ont fait face hier au juge du Tribunal de Grande Instance de Dakar pour répondre des chefs de «mise en vente de boisson alcoolisée ou contenant plus d’un degré d’alcool et de mise en danger de la vie d’autrui», rapporte L'As.



Mais le procès n’a pas eu lieu. Le tribunal a renvoyé le dossier au 29 décembre prochain pour la jonction des quatre dossiers. Pour rappel, le produit est venu de la Guinée. Houssam Khalil qui s’est procuré le produit chez un vendeur inconnu, était le fournisseur de Sylvie Dasilva, qui, à son tour, écoulait les gadgets auprès des commerçants

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos