Justice : Pape Alé Niang enfin libre, mais sous contrôle judiciaire... C’est un soulagement et une bonne nouvelle qui tombe en cet après-midi du mercredi 14 Décembre, pour la presse sénégalaise ! Le journaliste Pape Alé Niang a été libéré...

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Décembre 2022 à 16:40 | | 0 commentaire(s)|

La nouvelle a été partagée dans un collectif de la presse et confirmée par notre confrère Ibrahima Lissa Faye, coordonnateur de la CAP. Il est cependant sous contrôle judiciaire qui par définition comporte diverses obligations et interdictions légales, destinées à mettre en place une surveillance autour de la personne mise en cause et à éviter qu’elle réitère une nouvelle infraction



Pour rappel notre confrère en détention à la prison de Sébikotane et en grève de la faim s’était radicalisé et avait même informé l’opinion nationale et internationale « qu’il est plus que déterminé à poursuivre sa grève de la faim pour dénoncer son enlèvement et désormais de ne plus quitter sa cellule ».



