Justice: Placée sous contrôle judiciaire, une liberté provisoire accordée à Aïssatou Seydi Du nouveau dans l’affaire Diop ISEG. La nouvelle est tombée avec un léger soulagement pour l’ex femme de Mamadou Diop de l'Institut supérieur d'Entrepreneurship et de Gestion (ISEG).

Mme Diop Aïssatou Seydi vient d’obtenir une liberté provisoire, mais elle est placée sous contrôle judiciaire, le temps que le juge du 8e cabinet du Tribunal de Grande instance de Dakar termine son enquête dans ce qui l’oppose à son ex-mari, Mamadou Diop ou Diop Iseg.



Sur les faits, alors qu'il purgeait une peine de prison pour une affaire de mœurs, le patron de l'iseg aurait été spolié et ses comptes vidés.



Des montants importants auraient été dilapidés et des papiers immobiliers saisis pas son ex-femme, qu'il a traduite en justice. On parle même d’un milliard.



