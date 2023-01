Justice : Sitor Ndour renvoyé devant la Chambre criminelle Du neuf dans l’affaire de viol sur une mineure qui éclabousse Sitor Ndour, ancien Dg du Coud et membre de l’Apr. Placé sous mandat de dépôt depuis le 5 juin dernier, l’ex Pca de la SAED accusé de viol sur sa domestique, est renvoyé en chambre criminelle par le juge d’instruction, rapporte L’OBS

Pourtant le juge avait ordonné une délégation judiciaire sur instruction de la Chambre d’accusation. Ce, pour verser dans le dossier ces pièces manifestement importante dans l’enquête sur l’affaire de viol qui oppose Sitor Ndour à A. Thiaw, son ex-domestique de 16 ans.



Cette dernière accuse le responsable de l’APR d’avoir abusé d’elle le 11 juillet dernier. Lors de leur confrontation, elle avait décrit l’habillement du mis en cause le jour des faits présumés et déclaré que ce dernier avait éjaculé sur ses parties intimes ainsi que sur un drap.



Les gendarmes enquêteurs ont déclaré que ces pièces n’ont pas été versées au dossier car, ils n’y ont pas relevé de traces de sperme. Le juge et la Chambre d’accusation voudraient en avoir le cœur net.



