Justice - Suspendu depuis le 9 juin, Me Babou réintègre l’Ordre des Avocats du Sénégal Me Abdoulaye Babou réintègre l’Ordre des Avocats du Sénégal. Le Conseil de l’Ordre qui s’était réuni mercredi 9 juin dernier à la Maison de l’Avocat, suite à l’instruction disciplinaire décidée par le Bâtonnier Me Papa Laïty Ndiaye, avait prononcé la suspension provisoire, avec effet immédiat, de Me Babou.

Ceci, en application de l’article 19-13 du Règlement N 05/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace sous-régional.



L’avocat domicilié à Touba a fait son come-back hier à la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance de Diourbel. Ainsi, d’un ton taquin, il dira à la barre : « Je suis de retour »



Pour rappel, Me Babou a été suspendu après un incident houleux avec le substitut du Procureur, lors d’un procès sur un litige foncier. Selon l’avocat, le représentant du Parquet a tenu des propos malveillants à l’endroit de Serigne Touba.













