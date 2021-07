Justice gambienne: Yankuba Touray condamné à mort par pendaison La Haute Cour de justice de Banjul a reconnu Yankuba Touray, coupable du meurtre de l’ancien ministre des Finances de Gambie, Ousman Koro Ceesay en 1995, dans sa résidence au quartier Kololi. Il est condamné à mort par pendaison.

Proche de l’ancien Président Jammeh, Yankuba Touray était ministre du Gouvernement local et des Terres. Le juge a déclaré que Yankuba Touray avait comploté avec l’ex-capitaine Edward Singhatey, l’ex-capitaine Peter Singhatey, Tumbul Tamba, BK Jatta, Pa Alieu Gomez et Alagie Kanyi pour assassiner Ousman Koro Ceesay.



Selon l’acte d’accusation, les assassins auraient utilisé un gourdin pour tuer l’ancien ministre. Le juge Jaiteh a estimé que l’élément de preuve présenté par l’accusation, prouve que Yankuba Touray est le principal commanditaire du meurtre d’Ousman Koro Ceesay.



Mais, l’accusé a nié les faits qui lui sont reprochés.



