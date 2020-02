Justice : le Sytjust vole en éclats, l’UNTJ est née La scission est consommée au sein du syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust). Et pour cause, l’Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ), a été créée, à la suite d’une assemblée générale tenue, hier.

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Février 2020 à 08:28 | | 0 commentaire(s)|

Les initiateurs de ce nouveau syndicat du secteur de la justice disent ainsi vouloir se démarquer de la ‘’nébuleuse’’ et de l’absence d’informations’’ qui caractérise le Sytjust où ils étaient membres. Affirmant que leur liberté syndicale a été confisquée depuis un certain temps, ils disent, ainsi, vouloir apporter un souffle nouveau au secteur de la justice.

Réagissant sur cette séparation, le coordonateur du Sytjust, Me Aya Boun Malick Diop a souligné que ces ‘’frondeurs’’ ne représentent même pas 50 personnes sur plus de 1300 travailleurs du secteur de la justice.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos